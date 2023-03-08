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    Черчесов: Догнать такой «Зенит» очень сложно, однако коллектив не должен расслабляться

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    Российский наставник «Ференцвароша» Станислав Черчесов поделился мнением о ситуации в турнирной таблице чемпионата России.

    Станислав Черчесов
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    Станислав Черчесов

    «Я и раньше называл питерцев главными претендентами на золото, так что первый весенний тур мало что изменил в плане восприятия турнирной ситуации. Догнать такой "Зенит" очень сложно, однако коллектив не должен расслабляться.

    Мы вот тоже лидируем в своей лиге вроде бы с большим отрывом, но всякий раз повторяю ребятам, что каждый новый матч — это отдельная история, к которой надо готовиться с нуля. Не удивлюсь, если Семак говорит игрокам то же самое», — цитирует Черчесова «Спорт-Экспресс».

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