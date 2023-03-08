Черчесов: Догнать такой «Зенит» очень сложно, однако коллектив не должен расслабляться

Российский наставникподелился мнением о ситуации в турнирной таблице чемпионата России.

«Я и раньше называл питерцев главными претендентами на золото, так что первый весенний тур мало что изменил в плане восприятия турнирной ситуации. Догнать такой "Зенит" очень сложно, однако коллектив не должен расслабляться.

Мы вот тоже лидируем в своей лиге вроде бы с большим отрывом, но всякий раз повторяю ребятам, что каждый новый матч — это отдельная история, к которой надо готовиться с нуля. Не удивлюсь, если Семак говорит игрокам то же самое», — цитирует Черчесова «Спорт-Экспресс».

«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ после 18 туров с 45 очками. Ближайший преследователь «Спартак» отстает на 8 очков.