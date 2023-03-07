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    Ричардс оценил игру Антони в матче с «Ливерпулем» в АПЛ

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    Экс-защитник «Манчестер Сити» Майк Ричардс высказался об игре нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони в матче АПЛ с «Ливерпулем» (0:7).

    Антони
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    Антони

    «Между Дало и Антони не было никакой сыгранности. "Манчестер Юнайтед" будто играл вдесятером, потому что бразилец был отключён от своей фланговой работы.

    Мы знаем, насколько хороши Робертсон и Александер-Арнольд, поэтому было предположение, что Антони будет стараться играть ближе к Эндрю.

    Однако Антони не следил за ним, он должен был возвращаться на позицию, но он этого не делал.

    Не знаю, ленился ли он или тен Хаг просил оставаться высоко, чтобы создавать опасность на контратаках. Но это происходило вновь и вновь. Как только "МЮ" терял мяч, Антони ходил пешком», — приводит слова Ричардса Manchester Evening News.

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    • «Манчестер Юнайтед» занимает 3-е место в турнирной таблице АПЛ с 49-ю очками в активе. Антони провел 13 матчей за «красных дьяволов» в чемпионате Англии и забил 3 гола.

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