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    Писарский: Футболисты заслуженно получают свои деньги

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    Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский заявил, что считает заслуженными зарплаты в футболе.

    Владимир Писарский
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    Владимир Писарский

    «По-прежнему так считаю. Многие пишут, мол, пусть он поработает тем-то. Возможно, многие не знают, но я сам работал за 20-30 тысяч, за 15 тысяч, работал ночами, не спал, потом уходил на тренировки.

    Я не мальчик из столицы, у меня жизнь была довольно тяжелая. На складе в грязи носил автозапчасти. Не надо говорить, что не понимаю, как зарабатываются тяжелые деньги.

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    • По поводу фразы Фролова, не знаю, возможно, не знает, откуда я и как зарабатывал деньги. Я имею какой-то опыт и поэтому могу сказать, что футболисты заслуженно получают свои деньги, пусть любой другой просто попробует попасть в команду РПЛ», — сказал Писарский в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».

    В текущем сезоне Писарский провел в чемпионате России 16 матчей и забил 14 мячей. В первом круге 27-летний футболист выступал за «Оренбург».

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