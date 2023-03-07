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    Пиоли: Ждем от «Тоттенхэма» более агрессивной игры

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    Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал ответный матч с «Тоттенхэмом» в 1/8 финала Лиги чемпионов, который состоится в Лондоне 8 марта. В первой встрече «Милан» выиграл 1:0.

    Стефано Пиоли
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    Стефано Пиоли

    «Завтра все будет зависеть от отдельно взятых игроков. Они очень здорово играют в атаке. Думаю, "Милан" с самого начала будет действовать интенсивно. Мы должны контролировать игру. Надо подготовиться к этому. У нас совсем небольшое преимущество, надо забивать голы и постараться удивить соперника.

    Ждем, что "Тоттенхэм" будет играть агрессивнее, чем в Милане. Они будут владеть мячом, так что нам нельзя выпадать из игры. Мы должны снова проявить себя в условиях жаркой атмосферы и уйти со стадиона победителями», — цитирует Пиоли пресс-служба УЕФА.

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