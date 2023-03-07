ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Поль ПогбаТравмы, шантаж и хейт фанатов. Как возвращение Погба в «Ювентус» обернулось кошмаром
  • 11:18
    • Неймар намерен остаться в «ПСЖ»
  • 10:13
    • «Милан» хочет приобрести полузащитника «Челси»
    Все новости спорта

    Неймар намерен остаться в «ПСЖ»

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 ПСЖ Лига 1 Футбол Франции
    Неймар не планирует покидать «Пари Сен-Жермен» этим летом, сообщает авторитетное французское издание L'Équipe.

    Неймар
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Неймар

    По данным источника, несмотря на все проблемы, бразилец по-прежнему связывает свое будущее только с «ПСЖ».

    Неймар не чувствует себя лишним в команде, а также доволен своей жизнью в столице Франции.

    Ранее стало известно, что Неймар больше не сыграет в этом сезоне из-за травмы голеностопа. В ближайшее время он перенесет операцию.

  • «Челси», Саудовская Аравия и еще 10 вариантов продолжения карьеры для Неймара
  • Летом Неймару предстоит сделать, возможно, главный шаг в своей пока что неоднозначной карьере
  • Вчера

    • В текущем сезоне Неймар провел в чемпионате Франции 20 матчей, забил 13 мячей и сделал 11 результативных передач.

    Напомним, сообщалось, что Лионель Месси отклонил предложение «ПСЖ» о продлении контракта.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Боруссия» выбить «Челси» из Лиги чемпионов?
  • «Челси» — «Боруссия» Д. Прогноз и ставки
  • 3.70
    •
  • Еще одна уверенная победа «Бенфики»
  • «Бенфика» — «Брюгге». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • «Лацио» забьёт и не пропустит?
  • «Лацио» — АЗ «Алкмаар». Прогноз и ставки
  • 3.04
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.41
  • Экспресс дня 7 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  3.70
  • Прогноз на матч Челси — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Бенфика — Брюгге
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.04
  • Прогноз на матч Лацио — АЗ Алкмаар
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  3.70
  • Прогноз на матч Бавария — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  3.55
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Милан
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ламия — ПАОК
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Нымме Калью — Флора
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Пярну Вапрус — Нарва Транс
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры