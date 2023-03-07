Неймар намерен остаться в «ПСЖ»

По данным источника, несмотря на все проблемы, бразилец по-прежнему связывает свое будущее только с «ПСЖ».
Неймар не чувствует себя лишним в команде, а также доволен своей жизнью в столице Франции.
Ранее стало известно, что Неймар больше не сыграет в этом сезоне из-за травмы голеностопа. В ближайшее время он перенесет операцию.
В текущем сезоне Неймар провел в чемпионате Франции 20 матчей, забил 13 мячей и сделал 11 результативных передач.
Напомним, сообщалось, что Лионель Месси отклонил предложение «ПСЖ» о продлении контракта.