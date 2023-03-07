Нагельсман о матче с ПСЖ: У команд одинаковый уровень, каждый хочет пройти дальше

Главный тренерподелился ожиданиями от предстоящего матча 1/8 финала Лиги чемпионов с

«У нас очень хорошая командная структура. Мы все хотим пройти очень далеко в Лиге чемпионов. В противостоянии таких тяжеловесов, как "Бавария" и "ПСЖ", форма в конкретный день всегда решает исход.

У команд одинаковый уровень, если говорить об отдельных игроках. Оба клуба имеют настоящих звёзд в своих составах.

Тем не менее, наши игроки имеют хорошее представление о том, как взаимодействовать друг с другом», — приводит слова Нагельсмана официальный сайт клуба.

«Бавария» и ПСЖ сыграют 8 марта. В первой встрече немецкая команда одержала победу с минимальным счетом 1:0.