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    Нагельсман о матче с ПСЖ: У команд одинаковый уровень, каждый хочет пройти дальше

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    Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/8 финала Лиги чемпионов с ПСЖ.

    Юлиан Нагельсман
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    Юлиан Нагельсман

    «У нас очень хорошая командная структура. Мы все хотим пройти очень далеко в Лиге чемпионов. В противостоянии таких тяжеловесов, как "Бавария" и "ПСЖ", форма в конкретный день всегда решает исход.

    У команд одинаковый уровень, если говорить об отдельных игроках. Оба клуба имеют настоящих звёзд в своих составах.

    Тем не менее, наши игроки имеют хорошее представление о том, как взаимодействовать друг с другом», — приводит слова Нагельсмана официальный сайт клуба.

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