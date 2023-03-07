Месси: Цель — переломить ситуацию в матче с «Баварией» и пройти дальше

Форвард «высказался о предстоящем ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против мюнхенской «».

«В чемпионате мы боремся за титул. Я думаю, что в последней игре с "Марселем" мы прибавили, и команда укрепилась благодаря этим победам. Теперь мы постараемся сделать всё возможное, чтобы попытаться переломить ситуацию с "Баварией" и пройти в следующий раунд. Это цель каждого.

Важно подойти к игре в таких условиях. Теперь мы собираемся отправиться в Мюнхен, где нам предстоит сыграть очень напряжённый, очень трудный матч, каким был и первый. Будет важна каждая деталь, тем более что победить на этом стадионе очень сложно. Но я думаю, что если мы всё сделаем правильно, то сможем переломить ситуацию. Мы хотим продолжить наш путь в Лиге чемпионов», — приводит слова Месси официальный сайт «ПСЖ».

Напомним, что первый поединок в Париже завершился со счетом 1:0 в пользу «Баварии». Ответная игра состоится в среду, 8 марта, и начнется в 23:00 мск.