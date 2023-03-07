Киоун — Фернандешу: Нужно перестать симулировать и просить поблажки

Экс-защитникоценил игру полузащитника. Бывший футболист «канониров» отметил, что португальцу необходимо исправляться.

«Какое послание я бы передал Фернандешу? Думаю, сказал бы, чтобы он перестал симулировать и просить поблажки. Как нейтральный болельщик я смотрю на реакцию некоторых футболистов. Это не регби, думаю, такое можно сказать капитану.

Думаю, Рой Кин смотрит матчи "Юнайтед", и поведение Фернандеша противоположно тому, как вёл себя сам Кин. Это современные футболисты? Он далёк от совершенства, но ещё может измениться.

Тен Хаг должен повлиять на него, а если не получится, Бруну нужно уйти, — приводит слова Киоуна Daily Mail.

В нынешнем сезоне Фернандеш провел 24 матча за "Манчестер Юнайтед" в АПЛ, забил 5 голов и сделал 6 голевых передач.