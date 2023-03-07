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    Киоун — Фернандешу: Нужно перестать симулировать и просить поблажки

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    Экс-защитник «Арсенала» Мартин Киоун оценил игру полузащитника «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеша. Бывший футболист «канониров» отметил, что португальцу необходимо исправляться.

    Бруну Фернандеш
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    Бруну Фернандеш

    «Какое послание я бы передал Фернандешу? Думаю, сказал бы, чтобы он перестал симулировать и просить поблажки. Как нейтральный болельщик я смотрю на реакцию некоторых футболистов. Это не регби, думаю, такое можно сказать капитану.

    Думаю, Рой Кин смотрит матчи "Юнайтед", и поведение Фернандеша противоположно тому, как вёл себя сам Кин. Это современные футболисты? Он далёк от совершенства, но ещё может измениться.

    Тен Хаг должен повлиять на него, а если не получится, Бруну нужно уйти, — приводит слова Киоуна Daily Mail.

    В нынешнем сезоне Фернандеш провел 24 матча за "Манчестер Юнайтед" в АПЛ, забил 5 голов и сделал 6 голевых передач.

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