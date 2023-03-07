Канчельскис о поражении «Ман Юнайтед»: Проиграть с таким счетом — это неприлично

Экс-футболистпрокомментировал поражение «красных дьяволов» в матче АПЛ с(0:7).

«Очень тяжёлые ощущения. Это просто неприлично — проигрывать с таким счётом. Я вообще не понимаю, как в футболе можно пропустить семь и ничего не забить.

Кин сказал, что это позор для всех ветеранов клуба? Рой, как всегда, прав. Самое крупное поражение мы потерпели от "Барселоны". Но тогда из восьми наших легионеров в Лиге чемпионов могли играть только трое.

Ирландцы, шотландцы и валлийцы тоже считались легионерами. На "Олд Траффорд" закончили 2:2, там получили 0:4. Гиггз, Кин, Кантона, Шмейхель, Хьюз, Эрвин… Мы вышли без большинства из них», — приводит слова Канчельскиса «Московский комсомолец».

После этого матча «Манчестер Юнайтед» сохранил 3-е место в турнирной таблице АПЛ с 49-ю очками в активе.