Галтье о матче с «Баварией»: План на игру будет отличаться от первого матча

Главный тренер ПСЖзаявил, что план на ответный матч с «Баварией» в 1/8 Лиги чемпионов будет отличаться от предыдущего.

«Все матчи важны. Мы участвуем в очень трудном соревновании. Будет победитель и проигравший. Все матчи мы играем с амбициями победить. Лига чемпионов — это всегда очень высокая цель. "ПСЖ" должен вести себя гораздо более агрессивно и побеждать. Если мы будем в таком настроении, у нас есть возможность пройти в следующий раунд завтра вечером. План на игру будет отличаться от первого матча. Присутствие Мбаппе даст больше возможностей в атаке.

У каждой системы есть недостатки и сильные стороны. В последних играх мы пропускали голы. Мы должны это исправить, мы работаем над этим с игроками, много говорим об этом. Я провёл много времени с некоторыми из моих игроков сегодня утром. У нас есть недостатки, но они также есть и у соперника. Мы должны быть очень бдительными и очень смелыми в атаке», — приводит слова Галтье RMC Sport.

Прошлый матч закончился минимальной победой мюнхенцев со счетом 1:0. Ответная игра состоится 8 марта в Мюнхене в 23:00 мск.

Узнать прогноз на поединок можно здесь. Все прогнозы на Лигу чемпионов доступны здесь.