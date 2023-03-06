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    Торино — Болонья: смотреть онлайн в прямом эфире

    06.03.2023 в 22:45 начнется матч в итальянской Серии А Торино — Болонья

    Футбол Серия A Торино Болонья Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    Торино и Болонья начнут матч в 22:45 в итальянской Серии А, 06.03.2023.

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    Последний матч между собой: Болонья — Торино 2:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Болонья»).

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