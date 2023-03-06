Слуцкий: «Зенит» всегда выигрывает важные матчи

Известный тренерсчитает, чтоснова станет чемпионом России.

«Зенит» занимает первое место в таблице РПЛ, опережая «Спартак» на восемь очков.

«Восемь очков — очень много. Думаю, "Зенит" просто не потеряет в оставшихся турах такое количество. Очень жаль, с точки зрения чемпионской интриги, что этот сумасшедший "Спартак" не выиграл у "Урала", но уже говорил, что команда Виктора Гончаренко проявила мастерство и характер.

"Зенит" — большая команда, когда их достают, они практически не позволяют себе ошибок, потерь очков. Все важные матчи клуб всегда выигрывает. Всегда очень сложно догонять, ведь ты не имеешь права на ошибку, "Зенит" — имеет, но редко ей пользуется», — сказал Слуцкий в эфире программы «На футболе» на Первом канале.