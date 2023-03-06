Поттер о Феликсе: Он очень успешно конструирует атаки «Челси»

Главный тренероценил игру нападающего команды, который выступает за «синих» на правах аренды. Права на футболиста принадлежат мадридскому

«При условии, что он не идёт в подкаты в центре поля, мы им очень довольны (речь идёт об удалении в дебютной игре с "Фулхэмом")! Его игровые качества очевидны.

Он очень успешно конструирует атаки, дважды попал в перекладину и имел другие шансы для взятия ворот. Тот факт, что он может играть на разных позициях, нам очень помогает. Мы использовали его больше в центре поля, но он может сыграть где угодно в атакующей фазе атаки.

Скоро ли будет доступен Канте? С ним всё сложно, потому что он долго отсутствовал. Должно пройти время, прежде чем он сможет снова адаптироваться к скоростям в Премьер-лиге или Лиге чемпионов.

Он не сможет играть всего 90 минут в ближайшее время, но тот факт, что он с нами, нас радует», — приводит слова Поттера Football.London.

«Челси» занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ с 34 очками в активе. Следующий матч команда проведет сыграет с дортмундской «Боруссией» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

Игра состоится 7 марта в 23:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть тут.