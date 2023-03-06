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    Поттер о Феликсе: Он очень успешно конструирует атаки «Челси»

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    Главный тренер «Челси» Грэм Поттер оценил игру нападающего команды Жоау Феликса, который выступает за «синих» на правах аренды. Права на футболиста принадлежат мадридскому «Атлетико».

    Жоау Феликс
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    Жоау Феликс

    «При условии, что он не идёт в подкаты в центре поля, мы им очень довольны (речь идёт об удалении в дебютной игре с "Фулхэмом")! Его игровые качества очевидны.

    Он очень успешно конструирует атаки, дважды попал в перекладину и имел другие шансы для взятия ворот. Тот факт, что он может играть на разных позициях, нам очень помогает. Мы использовали его больше в центре поля, но он может сыграть где угодно в атакующей фазе атаки.

    Скоро ли будет доступен Канте? С ним всё сложно, потому что он долго отсутствовал. Должно пройти время, прежде чем он сможет снова адаптироваться к скоростям в Премьер-лиге или Лиге чемпионов.

    Он не сможет играть всего 90 минут в ближайшее время, но тот факт, что он с нами, нас радует», — приводит слова Поттера Football.London.

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    • «Челси» занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ с 34 очками в активе. Следующий матч команда проведет сыграет с дортмундской «Боруссией» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Игра состоится 7 марта в 23:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть тут.

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