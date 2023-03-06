Тренер «Ньюэллс Олд Бойз» прокомментировал информацию о возвращении Месси

Главный тренер «Ньюэллс Олд Бойз»ответил на вопрос о возможном переходе в его клуб нападающего «ПСЖ»

«Меня смущают вопросы о Лео, и мне немного стыдно говорить о Месси. Единственный, кто решает, возвращаться ему в "Ньюэллс" или нет, это он сам.

Это будет выбор Лионеля, никто не обязан возвращаться в родной для него клуб. Пожалуйста, оставьте Месси в покое, пусть он продолжает радовать нас, и пускай он будет счастлив, где бы он ни был», — цитирует Хайнце Footmercato.

Месси выступал в системе «Олд Бойз» с 1994-го по 2000 год, после чего перешел в «Барселону». Действующее соглашение форварда с «ПСЖ» рассчитано до лета 2023 года.

В текущем сезоне Лионель сыграл за парижан в 29 матчах, в которых забил 18 голов и отдал 16 результативных передач.