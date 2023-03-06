Кин раскритиковал поведение игроков «МЮ» в матче с «Ливерпулем»

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед»признался, что его шокировало поведение команды в матче с(0:7).

«Я видел, как игроки, выходя на второй тайм, смеялись и шутили. Они проигрывали 0:1 на "Энфилде" — и они смеялись и шутили с местным персоналом, с тренером вратарей. Мне нравится такая ерунда.

Думаю, цирк может снова вернуться, тренер и старшие игроки должны за этим следить. С "Вест Хэмом" было то же самое: много показухи, празднований. Я понимаю, когда это происходит раз или два — но не четыре-пять.

"Вест Хэм" позволил им соскользнуть с крючка, потому что недостаточно хорош.

В матче с "Ливерпулем" в перерыве были игроки, которые уходили по туннелю, посмеиваясь и шутя. Вы проигрываете 0:1 на "Энфилде", дело серьезное. Это игра для взрослых, забудьте всю эту чепуху со смехом и шуточками.

Во втором тайме некоторые игроки выбросили белый флаг — в этом случае не ждешь, что после матча они будут смеяться», — приводит слова Кина Sky Sports.