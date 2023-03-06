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    Кин раскритиковал поведение игроков «МЮ» в матче с «Ливерпулем»

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    Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин признался, что его шокировало поведение команды в матче с «Ливерпулем» (0:7).

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    «Я видел, как игроки, выходя на второй тайм, смеялись и шутили. Они проигрывали 0:1 на "Энфилде" — и они смеялись и шутили с местным персоналом, с тренером вратарей. Мне нравится такая ерунда.

    Думаю, цирк может снова вернуться, тренер и старшие игроки должны за этим следить. С "Вест Хэмом" было то же самое: много показухи, празднований. Я понимаю, когда это происходит раз или два — но не четыре-пять.

    "Вест Хэм" позволил им соскользнуть с крючка, потому что недостаточно хорош.

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    • В матче с "Ливерпулем" в перерыве были игроки, которые уходили по туннелю, посмеиваясь и шутя. Вы проигрываете 0:1 на "Энфилде", дело серьезное. Это игра для взрослых, забудьте всю эту чепуху со смехом и шуточками.

    Во втором тайме некоторые игроки выбросили белый флаг — в этом случае не ждешь, что после матча они будут смеяться», — приводит слова Кина Sky Sports.

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