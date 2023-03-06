Капелло сравнил манеру игры нападающего «Милана» Леау с Мбаппе

Бывший главный тренероценил игру нападающего команды. Специалист также отметил схожести форварда с нападающим

«Иногда он бывает неосторожен или гонится за соперником, не желая вернуть мяч назад. Но он может решить исход матча в любой момент с помощью гола или результативной передачи.

Ещё одна важная деталь: он сильно беспокоит соперников. На сегодня он один из немногих игроков в Европе, который легко может обыграть соперника в ситуациях один на один.

С точки зрения скорости и быстроты принятия решений он очень похож на Мбаппе», — приводит слова Капелло Milan News.

В нынешнем сезоне Леау провел 31 матч за «Милан», забил 9 голов и сделал 8 голевых передач.