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    Капелло сравнил манеру игры нападающего «Милана» Леау с Мбаппе

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    Бывший главный тренер «Милана» Фабио Капелло оценил игру нападающего команды Рафаэля Леау. Специалист также отметил схожести форварда с нападающим ПСЖ Килианом Мбаппе.

    Рафаэль Леау
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    Рафаэль Леау

    «Иногда он бывает неосторожен или гонится за соперником, не желая вернуть мяч назад. Но он может решить исход матча в любой момент с помощью гола или результативной передачи.

    Ещё одна важная деталь: он сильно беспокоит соперников. На сегодня он один из немногих игроков в Европе, который легко может обыграть соперника в ситуациях один на один.

    С точки зрения скорости и быстроты принятия решений он очень похож на Мбаппе», — приводит слова Капелло Milan News.

    В нынешнем сезоне Леау провел 31 матч за «Милан», забил 9 голов и сделал 8 голевых передач.

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