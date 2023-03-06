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    Канчельскис может возглавить клуб из Европы

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    Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис сообщил, что может возглавить клуб из Европы.

    Андрей Канчельскис
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    Андрей Канчельскис

    Ранее Канчельскис рассказывал, что ведет переговоры с клубами из ОАЭ и Саудовской Аравии.

    «Совсем недавно вернулся из Дубая. Все идет нормально, хоть и тяжело. Но двигаемся потихоньку step by step. Продолжаем вести переговоры с клубами из Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара. В ближайшее время какие‑то новости, думаю, будут. Потому что чемпионаты близятся к концу.

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    • Естественно, перемены какие‑то будут. Сейчас не хотелось бы все раскрывать. Плюс еще и с Европой есть варианты, с европейскими командами. Не топ, но все же. Думаю, что в конце марта уже должны появиться какие‑то новости», — приводит слова Канчельскиса «Матч ТВ».

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