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    Фомин: Свое ближайшее будущее связываю с «Динамо»

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    Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин заявил, что пока не планирует покидать московский клуб.

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    «Новый контракт? Честно, мне нечего сказать. У меня долгий контракт, поэтому сейчас даже не думаю об этом. Стараюсь помогать "Динамо", а как будет дальше — посмотрим.

    Конечно, свое ближайшее будущее связываю с "Динамо", у меня контракт», — приводит слова 26-летнего футболиста Sport24.

    Действующий контракт Фомина с «Динамо» рассчитан до 2025 года.

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    • В текущем сезоне Фомин провел в чемпионате России 17 матчей, забил три гола и сделал две результативные передачи.

    Transfermarkt оценивает Фомина в 9 миллионов евро.

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