Фомин: Свое ближайшее будущее связываю с «Динамо»

Полузащитник «Динамо»заявил, что пока не планирует покидать московский клуб.

«Новый контракт? Честно, мне нечего сказать. У меня долгий контракт, поэтому сейчас даже не думаю об этом. Стараюсь помогать "Динамо", а как будет дальше — посмотрим.

Конечно, свое ближайшее будущее связываю с "Динамо", у меня контракт», — приводит слова 26-летнего футболиста Sport24.

Действующий контракт Фомина с «Динамо» рассчитан до 2025 года.

В текущем сезоне Фомин провел в чемпионате России 17 матчей, забил три гола и сделал две результативные передачи.

Transfermarkt оценивает Фомина в 9 миллионов евро.