начнут матч в 23:00 в АПЛ, 06.03.2023.

Последний матч между собой: Фулхэм — Брентфорд 3:2 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Брентфорд» — «Фулхэм». Коэффициент ставки — 3.40 .

. Календарь и таблица АПЛ У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Фулхэм»).

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