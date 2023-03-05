Тен Хаг о 0:7 с «Ливерпулем»: Это было непрофессионально. Я зол. Определенно

Главный тренер «Манчестер Юнайтед»поделился своими мыслями после крупного поражения от «Ливерпуля». В матче 26-го тура АПЛ «манкунианцы» проиграли 0:7.

«Думаю, мы прилично провели первый тайм. Случилась организационная ошибка незадолго до перерыва. А во втором тайме это были уже не мы. Это было не по нашим стандартам. Мы не играли как команда. Это было непрофессионально. Я зол. Определенно.

Я удивлен, потому что в последние недели и месяцы я видел, что эта команда устойчива и имеет победный подход. Во втором тайме у нас этого победного подхода не было вообще. Мы не придерживались плана и не выполнили свою работу.

Мы не вернулись в игру, и это был непрофессионализм. В прошлом мы видели, что мы можем возвращаться. После "Брентфорда", после "Манчестер Сити". Конечно, мы получили удар, и это неприемлемо. Я очень разочарован и зол. Это проверка. Нужно остаться сильными», — цитирует тен Хага BBC.

Это фиаско стало самым крупным для «красных дьяволов» с 1931 года.