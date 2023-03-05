Петржела считает, что у «Зенита» в России нет конкурентов

Бывший главный тренер «Зенита»поделился мнением о перспективах санкт-петербургского клуба выиграть чемпионат России в текущем сезоне.

Вчера, 4 марта, «Зенит» в рамках 18-го тура Российской Премьер-Лиги обыграл «Пари НН» со счетом 3:0.

«Можно ли считать "Зенит" чемпионом после этой победы? Не могу пока этого сказать, но с самого начала сезона я говорил, что у "Зенита" нет конкурентов», — приводит слова Петржелы «Спорт-Экспресс».

Календарь и таблица РПЛ

На данный момент питерский клуб под руководством Сергея Семака лидирует в турнирной таблице РПЛ и на восемь баллов опережает идущий на второй позиции столичный «Спартак». В активе «Зенита» 45 очков после 18 туров.