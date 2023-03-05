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    Петржела считает, что у «Зенита» в России нет конкурентов

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    Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о перспективах санкт-петербургского клуба выиграть чемпионат России в текущем сезоне.

    «Зенит»
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    «Зенит»

    Вчера, 4 марта, «Зенит» в рамках 18-го тура Российской Премьер-Лиги обыграл «Пари НН» со счетом 3:0.

    «Можно ли считать "Зенит" чемпионом после этой победы? Не могу пока этого сказать, но с самого начала сезона я говорил, что у "Зенита" нет конкурентов», — приводит слова Петржелы «Спорт-Экспресс».

    Календарь и таблица РПЛ

    На данный момент питерский клуб под руководством Сергея Семака лидирует в турнирной таблице РПЛ и на восемь баллов опережает идущий на второй позиции столичный «Спартак». В активе «Зенита» 45 очков после 18 туров.

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