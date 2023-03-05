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    Нагельсман: «ПСЖ» трудно победить, это одна из лучших команд Европы

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    Юлиан Нагельсман поделился ожиданиями от ответного матча с «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Юлиан Нагельсман
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    Юлиан Нагельсман

    Тренер «Баварии» дал комментарий после победы над «Штутгартом» (2:1) в Бундеслиге.

    «Для меня важны манера и стиль игры. Результат может зависеть от нескольких вещей — и у нас больше шансов. Но стиль игры определяет то, каким будет сезон.

    Я сказал команде, что в среду у нас очень важная игра, нам нужно сыграть интенсивно. Их очень трудно обыграть — это одна из лучших команд в Европе», — приводит слова Нагельсмана France24.

    В первом матче 1/8 финала ЛЧ «Бавария» на выезде обыграла «ПСЖ» со счетом 1:0. Ответная игра между командами состоится 8 марта.

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