Нагельсман: «ПСЖ» трудно победить, это одна из лучших команд Европы

поделился ожиданиями от ответного матча с «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Тренер «Баварии» дал комментарий после победы над «Штутгартом» (2:1) в Бундеслиге.

«Для меня важны манера и стиль игры. Результат может зависеть от нескольких вещей — и у нас больше шансов. Но стиль игры определяет то, каким будет сезон.

Я сказал команде, что в среду у нас очень важная игра, нам нужно сыграть интенсивно. Их очень трудно обыграть — это одна из лучших команд в Европе», — приводит слова Нагельсмана France24.

В первом матче 1/8 финала ЛЧ «Бавария» на выезде обыграла «ПСЖ» со счетом 1:0. Ответная игра между командами состоится 8 марта.