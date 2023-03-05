Мбаппе: «ПСЖ» едет в Мюнхен за победой

Форвард «Пари Сен-Жермен»поделился мнением о предстоящем ответном матче с «Баварией» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Накануне 24-летний игрок забил «Нанту» (4:2) в 26-м туре лиги 1 — это его 201-й мяч в составе парижан. Он стал лучшим бомбардиром в истории «ПСЖ», опередив Эдинсона Кавани (200 голов).

«Если бы мне сказали, что я забью рекордный гол, нося капитанскую повязку, я бы не поверил. Это индивидуальное достижение, но я здесь ради командных. Мы едем в Мюнхен для того, чтобы пройти в следующий раунд Лиги чемпионов, мы вернули уверенность в себе и настроены решительно», — приводит слова Мбаппе RMC Sport.

В первом матче 1/8 финала ЛЧ «Бавария» на выезде обыграла «ПСЖ» со счетом 1:0. Ответная игра между командами состоится 8 марта.