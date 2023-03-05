начнут матч в 12:00 в чемпионате Казахстана по футболу, 05.03.2023.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Мактаарал»).

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