«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»: счет матча 7:0, обзор голов

В одном из заключительных матчей 26-го тура АПЛпринял. Встреча закончилась полным разгромом «манкунианцев» со счетом 7:0.

«Ливерпуль» забил первый мяч в раздевалку. Коди Гакпо вывел команду вперед. Уже на старте второй половины «красные» дважды поразили ворота соперника. Сначала забил Дарвин Нуньес, а после с передачи Мохаммеда Салаха дубль сделал Коди Гакпо.

На 66-й минуте Мохаммед Салах сам отличился в воротах «манкунианцев», а спустя 10 минут дубль сделал Нуньес.

Календарь и таблица АПЛ

В концовке встречи Салах забил свой второй мяч, а вышедший на замену Роберто Фирмино, который отметился ассистом в эпизоде со вторым голом египтянина, поставил жирную точку, причем ассистировал ему все тот же Салах.

Футбол. Англия. Премьер-лига Ливерпуль — Манчестер Юнайтед 7:0 Голы: 1:0 Коди Матес Гакпо (43'), 2:0 Дарвин Нуньес (47'), 3:0 Коди Матес Гакпо (50'), 4:0 Мохамед Салах (66'), 5:0 Дарвин Нуньес (76'), 6:0 Мохамед Салах (83'), 7:0 Роберто Фирмино (88') Ливерпуль: Алисон, Трент Александер-Арнольд, Ибраима Конате, Вирджил ван Дейк, Эндрю Робертсон, Джордан Хендерсон (Стефан Байчетич, 79'), Фабиньо (Джеймс Милнер, 79'), Харви Эллиотт (Кёртис Джонс, 85'), Мохамед Салах, Коди Матес Гакпо (Диогу Жота, 79'), Дарвин Нуньес (Роберто Фирмино, 79') Манчестер Юнайтед: Ваутер Вегорст (Алехандро Гарначо, 58'), Маркус Рашфорд (Энтони Эланга, 85'), Бруну Фернандеш, Антони, Фред (Скотт МакТоминай, 58'), Каземиро (Марсель Забитцер, 77'), Люк Шоу, Лисандро Мартинес (Тирелл Маласиа, 77'), Рафаэль Варан, Диогу Далот, Давид де Хеа Предупреждения: Фабиньо (41'), Антони (53'), Лисандро Мартинес (61'), Скотт МакТоминай (64'), Мохамед Салах (84')

Несмотря на неудачу, МЮ остается третьим в таблице АПЛ. У него 49 очков. А вот «Ливерпуль» вышел на 5-ю позицию, набрав 42 пункта.