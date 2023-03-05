Фирмино уйдет из «Ливерпуля» в конце сезона, заявил его агент

Роджер Виттманн, агент нападающего «Ливерпуля», подтвердил, что бразильский футболист покинет мерсисайдский клуб в конце сезона.

«Нашим планом на ближайшие недели будет продемонстрировать тренеру и "Ливерпулю" лучшую версию Роберто, чтобы красиво попрощаться», — цитирует агента Football Insider.

Напомним, Фирмино выступал за «Ливерпуль» с 2015 года. Вместе с командой он завоевал семь трофеев — чемпионат Англии, Лигу чемпионов, Кубок и Суперкубок Англии, Кубок английской лиги, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.

В текущем сезоне 31-летний футболист провел за «Ливерпуль» 25 матчей, забил девять голов и сделал четыре результативные передачи.