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    Бруну Фернандеш: Мы можем упасть, но должны снова подняться

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    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш подвел итоги матча с «Ливерпулем», который завершился разгромным фиаско (0:7).

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    «Это очень расстраивает и разочаровывает, очень плохой результат. Мы приехали сюда с другим настроем.

    Мы очень хорошо сыграли в первом тайме, у нас было много моментов. Большую часть первого тайма мы контролировали игру, "Ливерпуль" не так уж много создал.

    Во втором тайме мы пытались идти вперед и забивать, но немного потеряли баланс. Мы оставляли слишком много пространства для такого соперника. Нужно было избежать этого.

    У нас были неудачи в прошлом, и мы должны снова быстро восстановиться. Таков "Манчестер Юнайтед": мы можем упасть, но должны снова подняться», — сказал игрок.

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