Бруну Фернандеш: Мы можем упасть, но должны снова подняться

Полузащитник «Манчестер Юнайтед»подвел итоги матча с «Ливерпулем», который завершился разгромным фиаско (0:7).

«Это очень расстраивает и разочаровывает, очень плохой результат. Мы приехали сюда с другим настроем.

Мы очень хорошо сыграли в первом тайме, у нас было много моментов. Большую часть первого тайма мы контролировали игру, "Ливерпуль" не так уж много создал.

Во втором тайме мы пытались идти вперед и забивать, но немного потеряли баланс. Мы оставляли слишком много пространства для такого соперника. Нужно было избежать этого.

У нас были неудачи в прошлом, и мы должны снова быстро восстановиться. Таков "Манчестер Юнайтед": мы можем упасть, но должны снова подняться», — сказал игрок.