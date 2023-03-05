Баринов: Я — капитан «Локомотива», Дзюба — лидер раздевалки

Полузащитник и капитанвысказался о форварде команды

«Это только вы раздуваете, только в прессе это обсуждают. Я — капитан "Локомотива". Пришел Артем, он — лидер раздевалки. Я ему помогаю, он мне в чем‑то помогает. И на Евро, когда были в сборной, у нас никогда не было проблем, и сейчас — то же самое. А медийная история вокруг Артема — это его история, мне это неинтересно.

Мы делаем одно дело — помогаем нашему клубу. Я стараюсь это делать на протяжении всех лет, что нахожусь в "Локомотиве", теперь Артем пришел и будет это делать не хуже. Поэтому на эту тему разговаривать бессмысленно», — приводит слова Баринова «Матч ТВ».

Напомним, вчера Артём Дзюба сделал хет-трик в матче российской Премьер-лиги против «Ростова» и принес своей команде победу со счетом 3:1.