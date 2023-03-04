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    Семак высказался о состоянии Клаудиньо и Дугласа Сантоса

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    Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о состоянии Клаудиньо и Дугласа Сантоса, которые пребывают в лазарете команды.

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    «Надеюсь, Дуглас будет готов. К большому сожалению, вчера он пропустил тренировочное занятие — заболел, и мы решили его поберечь.

    Что касается Клаудиньо, то мы надеемся, что на следующей неделе он начнёт тренироваться. Все мы думали, что пройдёт один-два дня, и он вернётся в строй, но, к сожалению, его восстановление затянулось. Он начинает заниматься, и его беспокоят определённые группы мышц. Надеюсь, на следующей неделе он сможет работать полноценно и будет готов к следующему матчу», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

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