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    Ростов — Локомотив: смотреть онлайн в прямом эфире

    04.03.2023 в 19:30 начнется матч в чемпионате России по футболу Ростов — Локомотив

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    Ростов и Локомотив начнут матч в 19:30 в чемпионате России по футболу, 04.03.2023.

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    Последний матч между собой: Локомотив — Ростов 2:2 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Ростов» — «Локомотив». Коэффициент ставки — 2.14.

      • Календарь и таблица РПЛ

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Ростов»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Ростов — Локомотив.

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