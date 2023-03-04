Лещук о Fan ID: Кому будет польза от того, что болельщики не ходят на футбол

Голкипервысказал мнение о введении Fan ID, которое с начала весенней части чемпионата используется во всех матчах РПЛ.

«Да, люди не очень активно его получают. Но "Динамо" старается по максимуму заинтересовать болельщиков. Звали и певцов, и детских видеоблогеров. Считаю, что это правильное направление, из футбола нужно делать шоу.

Хочется, чтобы с Fan ID стороны пошли на уступки друг другу — и люди чуть-чуть помягче к этому относились, и правительство какие-то поблажки сделало. Кому будет польза от того, что болельщики на футбол ходить не будут?», — цитирует Лещука СЭ.

Голкипер провел всего один матч за «Динамо» в Премьер-лиге. Московская команда занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ с 29-ю очками в копилке.