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    Лещук о Fan ID: Кому будет польза от того, что болельщики не ходят на футбол

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    Голкипер «Динамо» Игорь Лещук высказал мнение о введении Fan ID, которое с начала весенней части чемпионата используется во всех матчах РПЛ.

    Игорь Лещук
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    Игорь Лещук

    «Да, люди не очень активно его получают. Но "Динамо" старается по максимуму заинтересовать болельщиков. Звали и певцов, и детских видеоблогеров. Считаю, что это правильное направление, из футбола нужно делать шоу.

    Хочется, чтобы с Fan ID стороны пошли на уступки друг другу — и люди чуть-чуть помягче к этому относились, и правительство какие-то поблажки сделало. Кому будет польза от того, что болельщики на футбол ходить не будут?», — цитирует Лещука СЭ.

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