начнут матч в 19:00 в чемпионате Франции по футболу, 04.03.2023.

Последний матч между собой: Лилль — Ланс 1:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Ланс» — «Лилль». Коэффициент ставки — 2.20.

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Ланс — Лилль.

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Фрибет 40USD Новым игрокам