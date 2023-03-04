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    Кирьяков: У «Спартака» календарь полегче, чем у «Зенита»

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    Бывший футболист сборной России Сергей Кирьяков высказался о шансах «Спартака» в борьбе за чемпионство в РПЛ.

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    «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ после 17 туров, опережая «Спартак» на шесть очков.

    «Навскидку календарь у "Спартака" полегче. Но многое зависит от того, в какой форме подошли к весне те команды, которые можно считать топ‑соперниками претендентов на золото.

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    • Пока выводы относительно их силы делать сложно. Чтобы понять, кто в каком состоянии находится и в какой футбол играет, надо всем провести 1–2 тура. Но и для "Зенита" со "Спартаком" они будут очень важны», — приводит слова Кирьякова «Матч ТВ».

    Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч «Спартак» — «Урал»

    В 18‑м туре РПЛ «Спартак» сыграет дома с «Уралом», а «Зенит» встретится на своем поле с «Пари НН». Оба матча пройдут 4 марта.

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