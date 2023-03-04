Карпин: После 25-й минуты наша защита перестала делать то, что должна

Главный тренердал свой комментарий относительно матча против(1:3).

«Можно ли назвать сегодняшнюю игру матчем нереализованных возможностей? Можно и так сказать. Еще и ключевые моменты были прямо перед голами "Локомотива". Все говорят: "Не забиваешь ты — забивают тебе", так и есть. Как раз после наших моментов пришли голы в наши ворота.

Защита сто процентов не доработала. Если в первые 20-25 минут первого тайма все было окей, то потом наши игроки перестали делать то, что должны были», — заявил Карпин в комментарии «Матч ТВ».

После этого тура «Локомотив» имеет 16 очков, благодаря чему он поднялся на 13-е место. «Ростов» остался в тройке лидером. У него те же 35 пунктов.