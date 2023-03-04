Галактионов: Мы показали себя единой командой, способной биться и добиваться результата

Главный тренер московскогоподвел итог матча 18-го тура РПЛ против(3:1).

«Очень тяжелый матч, учитывая особенности поля и очень хорошего соперника, лидера чемпионата. Для нас с учетом турнирной ситуации каждый матч, как финал. Победа важная, трудовая. Мы показали себя единой командой, способной биться и добиваться результата.

В перерыве проговорили определенные нюансы, не отказывались от своей игры, поймали соперника на быстрых атаках. В подборах, единоборствах мы сегодня все трудности преодолели.

Дзюба? Несмотря на все инсинуации, которые идут вокруг его персоны, игрок доказывает делом и состоянием, что он набирает форму, что он действительно тот харизматичный игрок, на которого команда рассчитывает. Он приносит пользу команде. Дай бог, чтобы это продолжалось.

Глушенков? Мы всегда довольны игроками обоймы, но есть конкуренция, которая будет определять состав», — приводит слова Галактионова «Матч ТВ».

После этого тура «Локомотив» имеет 16 очков, благодаря чему он поднялся на 13-е место. «Ростов» остался в тройке лидером. У него те же 35 пунктов.