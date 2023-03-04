ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак» — «Урал»Конец мечты о чемпионстве. Судья украл два гола у «Спартака» и убил интригу в РПЛ
  • 21:37
    • Хет-трик Дзюбы принес «Локомотиву» уверенную победу над «Ростовом»
  • 20:02
    • «Арсенал» одержал волевую победу над «Борнмутом»
  • 19:59
    • «Тоттенхэм» на выезде уступил «Вулверхэмптону»
  • 19:55
    • Гол Фофана принес «Челси» победу над «Лидсом»
  • 19:39
    • Медведев победил Рублева и выиграл третий турнир подряд
    Все новости спорта

    Дзюба: Георгича огорчить — дело обязательное

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Локомотив Ростов
    Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба высказался о своем хет-трике в матче 18-го тура чемпионата России против «Ростова» (3:1).

    Артем Дзюба
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Артем Дзюба

    «Я очень рад вернуться, очень соскучился по России за короткий вояж в Турции, наслаждаюсь каждым моментом. Ребятам спасибо огромное за доверие, передачи.

    Я "Ростов" вспоминаю с улыбкой, тут был завоеван первый трофей — Кубок. Все, что связано с Ростовом, приятно.

    Георгича огорчить — дело обязательное. Заменили по делу, ушиб получил, Мелеха пяткой в колено попал. Четвертый гол? Надо меру знать. Три — я уже счастлив. Важно было победить, мы в ситуации, в которой "Локомотив" не должен находиться.

    Свист трибун? Кто‑то кричит: "Какой рукой делаешь?" Показываю две руки. Нормально, пусть кричат. Кто‑то подтрунивает, меня это не задевает, больше мотивирует, главный ответ — счет на табло», — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».

  • Хет-трик Дзюбы принес «Локомотиву» уверенную победу над «Ростовом»
  • Читайте по теме

    • После этого тура «Локомотив» имеет 16 очков, благодаря чему он поднялся на 13-е место. «Ростов» остался в тройке лидером. У него те же 35 пунктов.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • ПСЖ потеряет очки?!
  • ПСЖ — «Нант». Прогноз и ставки
  • 3.64
    •
  • «Матрасники» быстро расправятся с «Севильей»
  • «Атлетико» — «Севилья». Прогноз и ставки
  • 2.29
    •
  • «Милан» разделается с «фиалками»
  • «Фиорентина» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.64
  • Экспресс дня 5 марта
  • Завтра в 20:00
    •  3.64
  • Прогноз на матч ПСЖ — Нант
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Атлетико — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Фиорентина — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.96
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  3.00
  • Прогноз на матч Рома — Ювентус
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Бетис — Реал
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Адмирал — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 10:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Сочи — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры