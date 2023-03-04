Дзюба: Георгича огорчить — дело обязательное

Нападающийвысказался о своем хет-трике в матче 18-го тура чемпионата России против(3:1).

«Я очень рад вернуться, очень соскучился по России за короткий вояж в Турции, наслаждаюсь каждым моментом. Ребятам спасибо огромное за доверие, передачи.

Я "Ростов" вспоминаю с улыбкой, тут был завоеван первый трофей — Кубок. Все, что связано с Ростовом, приятно.

Георгича огорчить — дело обязательное. Заменили по делу, ушиб получил, Мелеха пяткой в колено попал. Четвертый гол? Надо меру знать. Три — я уже счастлив. Важно было победить, мы в ситуации, в которой "Локомотив" не должен находиться.

Свист трибун? Кто‑то кричит: "Какой рукой делаешь?" Показываю две руки. Нормально, пусть кричат. Кто‑то подтрунивает, меня это не задевает, больше мотивирует, главный ответ — счет на табло», — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».

После этого тура «Локомотив» имеет 16 очков, благодаря чему он поднялся на 13-е место. «Ростов» остался в тройке лидером. У него те же 35 пунктов.