ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Манчестер Сити»«Манчестер Сити» — «Ньюкасл». Онлайн
  • 16:12
    • «Спартак» и «Урал» разошлись миром
  • 15:42
    • Малком выйдет в стартовом составе на матч РПЛ «Зенит» — «Пари НН»
  • 14:54
    • Были опубликованы составы на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Ньюкасл»
  • 15:33
    • Стали известны составы на матч РПЛ «Ахмат» — «Оренбург»
  • 15:11
    • Суарес заявил, что Неймар мог взять «Золотой мяч», если бы остался в «Барселоне»
    Все новости спорта

    Аллегри высказал мнение о борьбе за место в Лиге чемпионов в Серии А

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Ювентус
    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал борьбу за место в Лиге чемпионов на следующий сезон в Серии А.

    Массимилиано Аллегри
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Массимилиано Аллегри

    «Гонка за Лигу чемпионов — это трудная вещь. Тем не менее, команда на данный момент набрала 50 очков. На поле у нас всё хорошо, и мы должны продолжать.

    Даже одна команда из тех, которые нас опережают ("Интер", "Милан", "Лацио" и "Рома") — не попадёт в Лигу чемпионов. Одна останется за бортом, а ещё есть "Аталанта", которая всё ещё отстает, но у которой есть возможность вернуться.

    На кону 42 очка, верно? Их все ещё предстоит разыграть, поэтому мы должны идти от игры к игре. Мы не можем заглядывать слишком далеко вперёд и мы должны работать шаг за шагом.

    Попасть в Лигу чемпионов при лишении 15 очков — это не то же самое, что выиграть скудетто. Это было бы всё равно что выиграть три», — приводит слова Аллегри Yahoo Esports.

    Напомним, что с «Ювентуса» сняли 15 очков в Серии А из-за нарушений финансовых правил. Туринская команда занимает 7-е место в турнирной таблице Серии А с 35-ю очками в активе.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Медведев обыграет Рублева с разгромным счетом
  • Медведев — Рублев. Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
  • «Зенит» устроит погром в матче с «Пари НН»
  • «Зенит» — «Пари НН». Прогноз и ставки
  • 2.29
    •
  • «Канониры» разгромят аутсайдера
  • «Арсенал» — «Борнмут». Прогноз и ставки
  • 2.67
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.43
  • Экспресс 4 марта
  • Сегодня в 20:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Медведев — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Зенит — Пари НН
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.67
  • Прогноз на матч Арсенал — Борнмут
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Атлетико — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Фиорентина — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.64
  • Прогноз на матч ПСЖ — Нант
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.96
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  3.00
  • Прогноз на матч Рома — Ювентус
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры