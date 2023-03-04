Аллегри высказал мнение о борьбе за место в Лиге чемпионов в Серии А

Главный тренерпрокомментировал борьбу за место в Лиге чемпионов на следующий сезон в Серии А.

«Гонка за Лигу чемпионов — это трудная вещь. Тем не менее, команда на данный момент набрала 50 очков. На поле у нас всё хорошо, и мы должны продолжать.

Даже одна команда из тех, которые нас опережают ("Интер", "Милан", "Лацио" и "Рома") — не попадёт в Лигу чемпионов. Одна останется за бортом, а ещё есть "Аталанта", которая всё ещё отстает, но у которой есть возможность вернуться.

На кону 42 очка, верно? Их все ещё предстоит разыграть, поэтому мы должны идти от игры к игре. Мы не можем заглядывать слишком далеко вперёд и мы должны работать шаг за шагом.

Попасть в Лигу чемпионов при лишении 15 очков — это не то же самое, что выиграть скудетто. Это было бы всё равно что выиграть три», — приводит слова Аллегри Yahoo Esports.

Напомним, что с «Ювентуса» сняли 15 очков в Серии А из-за нарушений финансовых правил. Туринская команда занимает 7-е место в турнирной таблице Серии А с 35-ю очками в активе.