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    Квинси Промес Без интриги, мотивации и трансферов. Семь ожиданий от весенней части РПЛ
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    Адвокат рассказал, как Промесу получить российский паспорт

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    Адвокат Александр Добровинский прокомментировал новость о том, что министерство спорта РФ отказалось содействовать нидерландскому нападающему «Спартака» Квинси Промесу в получении российского паспорта.

    Квинси Промес
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    Квинси Промес

    Сообщалось, что министерство спорта отказалось помогать Промесу в этом вопросе. Просьбу о содействии «Спартак» направил еще в октябре. В конце декабря московский клуб получил отказ, связанный с заведенным в Нидерландах уголовным делом в отношении футболиста.

    «Он пошел легким путем, а министерство спорта не хочет связываться с этим. Промес может обратиться в апелляционную службу. Если у него есть доказательства того, что он прожил на территории России больше пяти лет, его дело будет рассматриваться в обычном порядке людей, которые подают на соискание российского гражданства.

    Он спокойно может подать, у него большие шансы на получение», — приводит слова Добровинского «Спорт-Экспресс».

  • «Спартак» подтвердил, что Промесу отказали в выдаче паспорта РФ
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    • Промесу на родине вменяется покушение на убийство, и грозит реальный срок лишения свободы. Кроме того голландец подозревается в причастности к наркоторговле.

    Напомним, в феврали российские паспорта получили бразильские полузащитники «Зенита» Малком и Клаудиньо.

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