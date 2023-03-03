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    Ницца — Осер: смотреть онлайн в прямом эфире

    03.03.2023 в 23:00 начнется матч во французской Лиге 1 Ницца — Осер

    Футбол Лига 1 Ницца Осер Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    Ницца и Осер начнут матч в 23:00 во французской Лиге 1, 03.03.2023.

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    Последний матч между собой: Осер — Ницца 1:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ницца» — «Осер» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.17.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Ницца»).

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