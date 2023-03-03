Мартинс Перейра рассказал о своем голе в ворота «Локомотива»

Полузащитниквысказался о своем голе в воротав матче 1/4 финала Кубка России (4:2).

«Мой гол в ворота "Локо"? Я подключился с правого края. Как и просил тренер, старался активнее идти вперёд и искать возможности на подборах.

Когда увидел Промеса слева, то стал просить его о передаче, но в итоге он здорово пробил сам. Вратарь отразил мяч в мою сторону. Я закрыл глаза и пробил (смеётся).

Мы стараемся доводить такие моменты до автоматизма. Квинси пасует на дальнюю штангу либо бьёт, а я должен быть где-то в этой зоне. Очень рад нашей победе и своему голу.

Я успел поучаствовать в нескольких жёстких стыках? Мне досталось, но ничего страшного. Обошлось без последствий. Подобные контакты для футбола — это норма.

Игроки "Локо" оказались в непростом положении, поэтому порой действовали жёстко. Хотя и мы тоже отвечали», — приводит слова Кристофера Мартинса официальный сайт «Спартака».

В полуфинале Кубка России «Спартак» встретится с «Уралом». В 1/4 финала Пути регионов Кубка России «Локомотив» сыграет с тольяттинским «Акроном».