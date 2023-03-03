ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Квинси Промес Без интриги, мотивации и трансферов. Семь ожиданий от весенней части РПЛ
    Все новости спорта

    Арбитр РПЛ Лапочкин: Не могу сказать, что в этом сезоне судейство проседает

    Футбол Спартак Локомотив Фонбет Кубок России Футбол России
    Арбитр российской Премьер-лиги Сергей Лапочкин оценил работу судей в нынешнем сезоне.

    Сергей Лапочкин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сергей Лапочкин

    «Не могу сказать, что в этом сезоне судейство сильно проседает. Пока рано обсуждать некачественный арбитраж в целом, так как еще даже чемпионат не начался.

    Отдельно взятая игра ни о чем не говорит», — сказал Лапочкин Sport24.

  • «Спартак» победил «Локо» в ответном матче 1/4 финала Кубка России
  • Читайте по теме

    • Напомним, что в ответном матче четвертьфинала Кубка России «Спартак»«Локомотив» (4:2) арбитр Сергей Иванов допустил грубую ошибку.

    ЭСК РФС постановила, что Иванов неверно засчитал гол полузащитника «Спартака» Романа Зобнина, так как сделавший ему передачу Михаил Игнатов нарушил перед этим правила в борьбе против Наира Тикнизяна.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Наполи» начнет без прелюдий
  • «Наполи» — «Лацио». Прогноз и ставки
  • 2.16
    •
  • «Реал Сосьедад» одержит вторую победу над «Кадисом»
  • «Реал Сосьедад» — «Кадис». Прогноз и ставки
  • 2.46
    •
  • Джокович продлит серию побед над Медведевым
  • Джокович — Медведев. Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.06
  • Экспресс дня 3 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Наполи — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.46
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Кадис
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Джокович — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Атлетико — Севилья
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Фиорентина — Милан
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  3.64
  • Прогноз на матч ПСЖ — Нант
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Штутгарт — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.82
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Ньюкасл
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры