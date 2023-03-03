Арбитр РПЛ Лапочкин: Не могу сказать, что в этом сезоне судейство проседает

Арбитр российской Премьер-лигиоценил работу судей в нынешнем сезоне.

«Не могу сказать, что в этом сезоне судейство сильно проседает. Пока рано обсуждать некачественный арбитраж в целом, так как еще даже чемпионат не начался.

Отдельно взятая игра ни о чем не говорит», — сказал Лапочкин Sport24.

Напомним, что в ответном матче четвертьфинала Кубка России «Спартак» — «Локомотив» (4:2) арбитр Сергей Иванов допустил грубую ошибку.

ЭСК РФС постановила, что Иванов неверно засчитал гол полузащитника «Спартака» Романа Зобнина, так как сделавший ему передачу Михаил Игнатов нарушил перед этим правила в борьбе против Наира Тикнизяна.