Арбитр РПЛ Лапочкин: Не могу сказать, что в этом сезоне судейство проседает

Сергей Лапочкин Фото: globallookpress.com
«Не могу сказать, что в этом сезоне судейство сильно проседает. Пока рано обсуждать некачественный арбитраж в целом, так как еще даже чемпионат не начался.
Отдельно взятая игра ни о чем не говорит», — сказал Лапочкин Sport24.
Напомним, что в ответном матче четвертьфинала Кубка России «Спартак» — «Локомотив» (4:2) арбитр Сергей Иванов допустил грубую ошибку.
ЭСК РФС постановила, что Иванов неверно засчитал гол полузащитника «Спартака» Романа Зобнина, так как сделавший ему передачу Михаил Игнатов нарушил перед этим правила в борьбе против Наира Тикнизяна.