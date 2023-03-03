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    Александер-Арнольд оценил игру нападающего Рашфорда

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    Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд высказал мнение об игре нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рашфорда.

    Трент Александер-Арнольд
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    Трент Александер-Арнольд

    «Единственное, что действительно изменилось, это то, что в последнее время он, вероятно, забивал намного чаще. Но он тот же игрок, он всегда представляет угрозу, и я уверен, что он будет представлять угрозу в воскресенье. Это будет тяжёлая игра, но я с нетерпением жду её, она будет хорошим испытанием.

    Как остановить Рашфорда? Это трудно. Он игрок, у которого в арсенале много оружия, но я думаю, что это скорее командная работа, это не будет игрой один на один.

    Их команда больше, чем просто Маркус, идущий вперёд, это командное дело», — приводит слова Александера-Арнольда Sky Sports.

    5 марта в матче 26-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» встретится с «Манчестер Юнайтед». Начало встречи — в 19:30 мск.

    «Красные дьяволы» занимают 3-е место в турнирной таблице АПЛ (49 очков). «Ливерпуль» располагается на 6-й позиции (39).

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