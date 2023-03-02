Тен Хаг о квадрупле : Только мечтатели или фанаты могут рассуждать об этом

Главный тренер «Манчестер Юнайтед»высказался о возможной победе в четырех турнирах за сезон. Он считает, что это лишь мечта.

«Мы не обсуждаем подобные вещи. Мы говорим только о следующей игре с "Ливерпулем", и это будет большой матч. Это будет интересная игра, в которой мы будем рады принять участие.

Только мечтатели или фанаты могут рассуждать о возможной победе в четырёх турнирах в этом сезоне. Это приятно, но не нам думать об этом. И игроки это прекрасно понимают, они достаточно опытны, чтобы не отвлекаться от подобных грёз. Может быть, другие умеют мечтать, но мы нет», — приводит слова тен Хага Manchester Evening News со ссылкой на Sky Sports.

«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» сыграют 5 марта в рамках 26-го тура АПЛ. Игра начнется в 19:30 мск.

Напомним, что ранее МЮ выиграл Кубок английской лиги. На данный момент команда тен Хага выступает в Лиге Европы, где дошла где 1/8 финала, а также она вышла в четвертьфинал Кубка Англии. В АПЛ «красные дьяволы» идут третьими и отстают от лидера на 11 очков.