Дивеев рассказал, почему не хочет играть в чемпионате Испании

Защитник ЦСКАпризнался, что откажется от возможности продолжить карьеру в чемпионате Испании.

Ранее сообщалось, что интерес к Дивееву проявляют клубы итальянской Серии А.

«Почему слухи про Италию? Подхожу, наверное. К Испании, честно, я не был бы готов. Потому что там все нападающие маленькие, которые носятся туда‑сюда. Я таких не люблю.

Когда я был в "Уфе", Йокич мне рассказывал, как он за "Вильярреал" играл против "Барсы" с Хави и Иньестой: "Дивей, это кошмар. Только мяч отберем, две передачи сделаем, а они опять на 40 минут мяч перехватят. Катают‑катают, ты заснешь, а потом бам — и гол".

Слишком убаюкивающий футбол для меня. Понятно, что везде надо адаптироваться, язык учить ― тем более с моим английским.

Мне хочется заниматься английским всё время, а как начать учить — не знаю. Я понимаю, что надо, я маме даже говорю, что младшую сестру надо к репетитору, чтобы учила, — ей понадобится. Ее заставляю, а сам всё никак», — приводит слова Дивеева «Чемпионат».