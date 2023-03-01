Шишкин: Зарплаты во Второй лиге вгоняют в ступор

Бывший защитник сборной Россиирассказал об уровне зарплат во Второй лиге.

Шишкин после завершения карьеры занял пост тренера‑консультанта в ногинском «Знамени».

«У тех, кто играл на высоком уровне, отдельные договоренности. Остальные получают по‑разному.

Если команда "под задачу", как в Саратове или Белгороде, средние зарплаты от 50 до 100 тысяч. В таких клубах, как "Знамя", — от 25 до 50 тысяч.

Многих эти цифры способны вогнать в ступор и заставить задуматься об уровне Второй лиги. Честно говоря, тоже был удивлен.

Иной раз спрашивал у ребят после поражений: "Уверены, что стоит тратить жизнь на ежедневные тренировки? Можно выучиться на кого‑то, пока молодые, и зарабатывать гораздо больше". Жалко парней, но таков сегодня, видимо, уровень и низших лиг, и всей нашей жизни», — приводит слова Шишкина «Матч ТВ».