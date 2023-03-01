ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    В середине января «Барса» выиграла у «Реала» (3:1) в финале Суперкубка Испании«Реал» — «Барселона»: ключевые детали новой серии Эль Класико
  • 15:37
    • Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Дубае
  • 14:47
    • Дзюба о Кокорине: Круто не деньги считать, а трофеи
  • 14:10
    • «Динамо» продлит контракт с Кудашовым
  • 13:28
    • «Они сняли все свои маски». Дзюба рассказал, почему не хочет играть в Европе
    Все новости спорта

    Шишкин: Зарплаты во Второй лиге вгоняют в ступор

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России
    Бывший защитник сборной России Роман Шишкин рассказал об уровне зарплат во Второй лиге.

    Роман Шишкин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Роман Шишкин

    Шишкин после завершения карьеры занял пост тренера‑консультанта в ногинском «Знамени».

    «У тех, кто играл на высоком уровне, отдельные договоренности. Остальные получают по‑разному.

    Если команда "под задачу", как в Саратове или Белгороде, средние зарплаты от 50 до 100 тысяч. В таких клубах, как "Знамя", — от 25 до 50 тысяч.

    Многих эти цифры способны вогнать в ступор и заставить задуматься об уровне Второй лиги. Честно говоря, тоже был удивлен.

    Иной раз спрашивал у ребят после поражений: "Уверены, что стоит тратить жизнь на ежедневные тренировки? Можно выучиться на кого‑то, пока молодые, и зарабатывать гораздо больше". Жалко парней, но таков сегодня, видимо, уровень и низших лиг, и всей нашей жизни», — приводит слова Шишкина «Матч ТВ».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Увеличит ли «Арсенал» отрыв от «Манчестер Сити»?
  • «Арсенал» — «Эвертон». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
  • «МЮ» «хлопнет» «Вест Хэм» и продлит серию побед
  • «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Прогноз и ставки
  • 2.49
    •
  • Вернется ли «Ливерпуль» к победам?
  • «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон». Прогноз и ставки
  • 1.89
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.71
  • Экспресс дня 1 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Арсенал — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.49
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.89
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.18
  • Прогноз на матч Марсель — Анси
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.85
  • Прогноз на матч Реал — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Авангард — Сибирь
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Колорадо — Нью-Джерси
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Даллас — Аризона
  • Хоккей
  • Завтра в 04:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры