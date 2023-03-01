Эквадорский клуб выиграл Суперкубок Южной Америки

Эквадорский футбольный клубстал победителем Рекопы Южной Америки, одолев в борьбе за этот трофей бразильский

В первой встрече двухматчевого противостояния, которая прошла 22 февраля в Кито, хозяева оказались сильнее — 1:0. Основное время ответной игры в Рио-де-Жанейро завершилось с тем же счетом в пользу бразильской команды.

На шестой компенсированной ко второму тайму минуте голом отметился Джордан де Арраскаэта. В дополнительное время команды не смогли поразить ворота друг друга, а в серии пенальти сильнее оказались гости — 5:4.

Рекопа Южной Америки — аналог Суперкубка. В турнире участвуют победители двух важнейших клубных турниров Южной Америки — Кубка Либертадорес и Южноамериканского кубка предыдущего сезона.

«Фламенго» является действующим победителем Кубка Либертадорес, а «Индепендьенте дель Валье» в прошлом году выиграл Южноамериканский кубок.