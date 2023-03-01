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    Нигерийский нападающий «Краснодара» хочет получить паспорт РФ

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    Нигерийский нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун признался, что хотел бы получить российское гражданство.

    Олакунле Олусегун
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    Олакунле Олусегун

    «В России мне очень нравятся люди. Нравится их менталитет и то, как они относятся друг к другу.

    Расизм? Нет, тут такого не встречал, наоборот, русские люди очень уважительно относятся. Заметил, что в России любят игроков, приезжающих из‑за границы.

    Я пытался учить русский, но это очень сложный язык (улыбается). Конечно, знаю пару слов. Но, пожалуй, продолжу разговаривать на английском.

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    • Слышал, что Малком и Клаудиньо получили российское гражданство, это классно. Если у меня все получится в России и я останусь тут, то почему бы и нет (улыбается)», — сказал Олусегун в интервью «Матч ТВ».

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