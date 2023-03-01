Нигматуллин: «Спартак» в полном порядке, а «Локомотив» — нет

Бывший вратарь «Локомотива»назвал заслуженной победунад «железнодорожниками» в четвертьфинале Кубка России.

В первом матче «Спартак» выиграл у «Локомотива» со счетом 1:0, а во втором — 4:2.

«Спартак и "Локомотив" выдали два огненных матча, отлично разогрели возобновление сезона.

"Красно‑белые" на ходу и заслуженно победили, они в полном порядке, а "Локомотив" пока еще нет. Определенные оптимистичные моменты в кубковых играх были, но впереди еще много работы», — приводит слова Нигматуллина «Матч ТВ».

«Спартак» занимает второе место в таблице РПЛ после 17 туров, «Локомотив» находится на 14-й строчке.