Клопп: Мы хотим попасть в топ-4

Главный тренер «Ливерпуля»заявил, что команда намерена попасть в топ-4 АПЛ, чтобы попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон.

«Конечно, мы хотим попасть в топ-4 и квалифицироваться в Лигу чемпионов на следующий сезон, что является сложной задачей, но такова цель в любом сезоне. Но самое главное, к чему мы стремимся, — это выигрывать футбольные матчи, доставляя удовольствие фанатам, которые приходят на "Энфилд" или следуют за нами, куда бы мы ни поехали.

Мы хотим, чтобы они приходили на стадион с волнением и возвращались домой с чем-то, что можно было бы отпраздновать и чему порадоваться. Так что этих причин достаточно, чтобы пойти практически на всё», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

«Ливерпуль» занимает 7-е место с 36 очками на счету после 23 сыгранных матчей в АПЛ.