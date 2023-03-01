ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Зинедин ЗиданПочеттино, Зидан и еще четыре тренера для «Челси» на случай увольнения Поттера
  • 15:37
    • Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Дубае
  • 14:47
    • Дзюба о Кокорине: Круто не деньги считать, а трофеи
  • 14:10
    • «Динамо» продлит контракт с Кудашовым
  • 13:28
    • «Они сняли все свои маски». Дзюба рассказал, почему не хочет играть в Европе
  • 12:48
    • Нигерийский нападающий «Краснодара» хочет получить паспорт РФ
    Все новости спорта

    Ивич: Хочу выучить язык, потому что я здесь работаю и уважаю людей, которые меня сюда пригласили

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Краснодар
    Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич ответил на вопрос о том, начал ли он изучение русского языка.

    Владимир Ивич
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Владимир Ивич

    «Я начал работу над русским языком самостоятельно, начал сразу по возвращении со сборов. Хочу выучить язык, потому что я здесь работаю и уважаю людей, которые меня сюда пригласили.

    Конечно, если вы спрашиваете про стадион, атмосферу здесь, — это было восхитительно. На трибунах было 26 тысяч человек, да? Это то, чем игроки должны были наслаждаться, как и каждый раз, когда играют дома. Это великолепно! Всё было на высоте, как мне и рассказывали до моего приезда. Но, честно говоря, разница между рассказами и личным опытом огромная. Стадион и весь тренировочный комплекс, наша база, где мы работаем, — это лучшие условия, какие могут быть. Инфраструктура топового европейского клуба», — приводит слова Ивича «Чемпионат».

    Напомним, что сербский специалист возглавил «Краснодар» во время зимнего перерыва, сменив на этом посту Александра Сторожука.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Увеличит ли «Арсенал» отрыв от «Манчестер Сити»?
  • «Арсенал» — «Эвертон». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
  • «МЮ» «хлопнет» «Вест Хэм» и продлит серию побед
  • «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Прогноз и ставки
  • 2.49
    •
  • Вернется ли «Ливерпуль» к победам?
  • «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон». Прогноз и ставки
  • 1.89
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.71
  • Экспресс дня 1 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Арсенал — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.49
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.89
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.18
  • Прогноз на матч Марсель — Анси
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.85
  • Прогноз на матч Реал — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Авангард — Сибирь
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Торонто
  • Хоккей
  • Завтра в 04:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Шарлотт — Финикс
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры