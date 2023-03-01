Ивич: Хочу выучить язык, потому что я здесь работаю и уважаю людей, которые меня сюда пригласили

Главный тренерответил на вопрос о том, начал ли он изучение русского языка.

«Я начал работу над русским языком самостоятельно, начал сразу по возвращении со сборов. Хочу выучить язык, потому что я здесь работаю и уважаю людей, которые меня сюда пригласили.

Конечно, если вы спрашиваете про стадион, атмосферу здесь, — это было восхитительно. На трибунах было 26 тысяч человек, да? Это то, чем игроки должны были наслаждаться, как и каждый раз, когда играют дома. Это великолепно! Всё было на высоте, как мне и рассказывали до моего приезда. Но, честно говоря, разница между рассказами и личным опытом огромная. Стадион и весь тренировочный комплекс, наша база, где мы работаем, — это лучшие условия, какие могут быть. Инфраструктура топового европейского клуба», — приводит слова Ивича «Чемпионат».

Напомним, что сербский специалист возглавил «Краснодар» во время зимнего перерыва, сменив на этом посту Александра Сторожука.